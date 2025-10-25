МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фон дер Ляйен призвала усилить давление на Россию

Фон дер Ляйен добавила, что ведутся работы над выделением репарационного кредита.
Глеб Владовский 2025-10-25 09:40:08
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию. Соответствующий призыв она опубликовала в соцсетях.

«Давление остается единственным понятным России языком, а согласованные с нашими союзниками и друзьями санкции являются ключом к тому, чтобы усадить Путина за стол переговоров», - говорится в сообщении.

Глава ЕК также подчеркнула, что в Евросоюзе ведутся работы по расширению сотрудничества в оборонно-промышленной сфере. Кроме того, по ее словам, продолжается работа по репарационному кредиту, варианты которого будут представлены в ближайшее время.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о введении санкций против России, выслушав оценку госсекретаря Марко Рубио, который убедил его, что у Москвы нет серьезных намерений по прекращению конфликта на Украине.

