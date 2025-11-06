МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф рассказал о «некоем прорыве» в урегулировании на Украине

Спецпосланник Трампа признал, что это сложный конфликт.
Дима Иванов 2025-11-06 21:09:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине достигнут определенный прогресс, хотя ситуация остается сложной. Об этом он сказал на Американском бизнес-форуме в Майами.

«Я чувствую, что есть некий прорыв. Сегодня есть определенный прогресс, но, думаю, что это сложный конфликт», - подчеркнул Уиткофф, комментируя усилия США по прекращению боевых действий.

Уиткофф сказал это во время панельной дискуссии на форуме, организованном Американской торговой палатой, где обсуждались глобальные экономические вызовы, включая влияние военных конфликтов на энергетику и цепочки поставок.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, пока не будет уверен в готовности заключить мирную сделку по Украине.

