Трамп готов встретиться с Путиным, если удастся заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться Владимиром Путины, пока не будет уверен, что российский лидер готов заключить сделку по Украине. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую», - сказал президент США репортерам.

При этом Трамп еще раз подчеркнул, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он разочарован, что мирный процесс продвигается медленно.

Владимир Путин, комментируя перенос встречи с Трампом в Будапеште, подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем «какая-то конфронтация, споры, и тем более война».