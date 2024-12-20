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Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества

Владимир Путин отметил, что он предлагает это в честь участников спецоперации и в память о героических предках.
Тимур Шерзад 2024-12-20 17:16:23
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин предложил объявить следующий год Годом защитника Отечества. Он заявил это на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. 

Путин напомнил, что в 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину», - заявил Путин. 

Владимир Путин добавил, что это будет сделано во славу отцов, дедов и прадедов, которые сокрушили нацизм в 1941-1945 годах. 

Ранее президент России заявил, что наша страна стала гораздо сильнее за последние два-три года. Речь идет как об упрочнившемся суверенитете, так и об экономике. Кроме этого, сказал Путин, боеготовность ВС РФ на данный момент - самая высокая в мире.

#год #Владимир Путин #защитники отечества #2025
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