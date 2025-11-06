МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия расторгла соглашение о защите капитала с Литвой

Соглашение от 1999 года защищало взаимные капиталовложения между странами.
Дима Иванов 2025-11-06 23:04:20
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Действие соглашения Россией и Литвой о поощрении и взаимной защите капиталовложений прекращено с 15 октября 2025 года. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Документ, подписанный в 1999 году и вступивший в силу в 2002-м, регулировал условия для взаимных инвестиций между странами, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала. Согласно статье 12 соглашения, его действие может быть прекращено путем уведомления другой стороны за шесть месяцев.

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — цитирует RT сообщение МИДа.

Это решение стало частью цепочки мер в ответ на антироссийские санкции Литвы, включая заморозку активов российских компаний и ограничения на транзит. Ранее, в 2023–2024 годах, Вильнюс конфисковал российское имущество на сумму свыше 100 млн евро, что Москва расценила как нарушение двусторонних обязательств.

Аналогичные шаги уже сделаны по отношению к другим странам Балтии: соглашения с Латвией и Эстонией были расторгнуты в 2024 году.

#в стране и мире #МИД РФ #Литва
