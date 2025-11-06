Уиткофф отреагировал на слухи о своем уходе с поста спецпосланника Трампа

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг информацию о том, что он собирается покинуть свой пост. Об этом Уикофф заявил журналистам во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.

На вопрос, как долго он будет занимать свою должность, Уиткофф ответил, что это зависит от Трампа.

«Так долго, как он хочет», - сказал спецпосланник американского лидера.

Также Уиткофф сделал заявление о том, что не собирается возвращаться в бизнес. Он готов посвятить себя госслужбе.

В течение второго президентского срока Трампа Уиткофф уже прилетал в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.