Еще пять фигурантов по делу о беспорядках в Махачкале осуждены

Суд города Гаджиева осудил еще пятерых фигурантов по делу о беспорядках в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения вердикта в отношении обвиняемых.

«Вагаб, Джамал, Нажмудин, Алибек и Вадим Гаджиевы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что суд приговорил подсудимых к тюремному заключению на срок от семи до восьми лет.

Напомним, в конце октября 2023 года жители Махачкалы окружили аэропорт Уйташ и прорвались на его территорию и летное поле. Они искали израильтян среди пассажиров приземлившегося борта из Тель-Авива. После этого начались погромы.