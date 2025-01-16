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Еще пять фигурантов по делу о беспорядках в Махачкале осуждены

Суд назначил наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет.
Глеб Владовский 2025-01-16 20:35:07
© Фото: makhachkala_01, Telegram

Суд города Гаджиева осудил еще пятерых фигурантов по делу о беспорядках в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения вердикта в отношении обвиняемых.

«Вагаб, Джамал, Нажмудин, Алибек и Вадим Гаджиевы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что суд приговорил подсудимых к тюремному заключению на срок от семи до восьми лет.

Напомним, в конце октября 2023 года жители Махачкалы окружили аэропорт Уйташ и прорвались на его территорию и летное поле. Они искали израильтян среди пассажиров приземлившегося борта из Тель-Авива. После этого начались погромы.

#в стране и мире #Махачкала #суд #Приговор #погром
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