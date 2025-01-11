В Курахово обстановка еще напряженная. Несмотря на то, что город и окрестности освободили, враг еще дотягивается артиллерией крупного калибра, применяет FPV-дроны. Проезжаем кураховскую стелу на высокой скорости. Двигаемся вечером, «по серому».

Наши сопровождающие - опытные бойцы отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии. Больше двух месяцев они участвовали в боях за этот город. В прямом смысле протаптывали себе дорогу.

Во время прорыва наших бойцов ВСУ быстро сдали позиции в районе станции «Рой» и кладбища на окраине города. Наши штурмовики в это время заняли школу, продвинулись по Запорожскому проспекту. Это центральная дорога, которая проходит через все Курахово.

Буквально через считанные дни бои уже шли на Урожайной улице. Проходим теми же дорогами, как двигались наши штурмовики. Повсюду воронки от снарядов, хвостовики и неразорвавшиеся боеприпасы: кассеты, лепестки, мины.

Идем след в след. Добираемся до многоэтажек. Здесь почти в каждом доме сидели боевики. Вот здесь - командный пункт. Тут - пулеметная точка. А это тот самый дом - точнее, то, что от него осталось - в который наши штурмовики закинули две мины, после того как ВСУ отказались сдаваться. Под завалами - около 50 боевиков.

«Отсюда противник пытался уйти. До этого они закреплялись в этом здании и отсюда создавали помехи нашим воинам. Когда наши воины начали упорно двигаться, они отсюда начали отступать. Спускались через второй этаж и отбегали за угол», - показывает один из наших бойцов.

На лестницах и в частном секторе всюду тела солдат ВСУ. Их бросало командование - не забирали ни раненых, ни убитых. Рядом - шевроны с американским флагом, доллары, натовские сухпайки и боекомплекты.

В городе и на окраинах еще много мирных. Жить приходится в подвалах. В квартале не осталось ни одного целого дома. При виде наших бойцов местные бросаются с объятиями, благодарят.

Украинские источники уже признали, что потеряли Курахово, а вот Генштаб ВСУ до сих пор не может с этим смириться.