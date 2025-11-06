Мэра армянского Гюмри Гукасяна госпитализировали из СИЗО

Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, арестованного по обвинению во взяточничестве, резко ухудшилось в ереванском уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон». Его госпитализировали, сообщила адвокат Заруи Постанджян в соцсетях.

«Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, содержащегося в ереванском СИЗО «Кентрон», резко ухудшилось. Его госпитализировали», - написала Постанджян.

По ее словам, Гукасян находится под стражей уже 18 суток, и ранее орган следствия с судом были уведомлены о проблемах со здоровьем обвиняемого, однако меры не были приняты.

Гукасян был арестован 21 октября Антикоррупционным судом Армении на два месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере. Решение суда обжаловано его защитой. Инцидент произошел на фоне растущей напряженности в армянской политике, где Гукасян известен как критик властей и сторонник укрепления связей с Россией.