МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэра армянского Гюмри Гукасяна госпитализировали из СИЗО

Состояние здоровья политика резко ухудшилось.
Дима Иванов 2025-11-06 20:11:09
© Фото: gyumricity.am

Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, арестованного по обвинению во взяточничестве, резко ухудшилось в ереванском уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон». Его госпитализировали, сообщила адвокат Заруи Постанджян в соцсетях.

«Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, содержащегося в ереванском СИЗО «Кентрон», резко ухудшилось. Его госпитализировали», - написала Постанджян.

По ее словам, Гукасян находится под стражей уже 18 суток, и ранее орган следствия с судом были уведомлены о проблемах со здоровьем обвиняемого, однако меры не были приняты.

Гукасян был арестован 21 октября Антикоррупционным судом Армении на два месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере. Решение суда обжаловано его защитой. Инцидент произошел на фоне растущей напряженности в армянской политике, где Гукасян известен как критик властей и сторонник укрепления связей с Россией.

#в стране и мире #Армения #гюмри #СИЗО #Вардан Гукасян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 