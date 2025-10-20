МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Армении задержали мэра Гюмри Гукасяна

Оппозиционного мэра Вардана Гукасяна подозревают в коррупции.
Глеб Владовский 2025-10-20 11:26:22
© Фото: РИА Новости

В Армении сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщило агентство Armenpress.

«Задержан мэр Гюмри Вардан Гукасян. По поводу новости о задержании Вардана Гукасяна в Антикоррупционном комитете отметили, что комментарии по этому поводу будут даны позже», - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.

Как сообщили в комитете страны, в мэрии Гюмри проводятся следственные мероприятия. Кроме того, в настоящее время в ходе операции задержали восемь человек по подозрению в получении и дачи взяток.

В апреле 2025 года Гукасяна избрали на должность мэра Гюмри - второго по величине города в Армении. В интервью News.ru он заявил о желании создать союзное с Россией государство. Поэтому Гукасян также планировал баллотироваться на пост премьера республики в 2026 году.

