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Впервые с 2015 года в мире зафиксировали снижение доли поиска Google

Отмечается, что в России показатель снизился до 24,4%.
Глеб Владовский 2025-01-16 19:53:30
© Фото: Serene Lee Keystone Press Agency Globallookpress

В мире впервые за последние девять лет зафиксировали снижение доли поисковика Google. Соответствующие данные опубликованы на портале Statcounter.

Уточняется, что с 2015 года показатель снизился приблизительно до 89%. В то же время в России, доля американского поисковика составила 24,4% и продолжает снижаться.

По данным портала, потерянный поисковой трафик постепенно перераспределяется между «Яндексом», Bing и Yahoo. До этого Google лидировал во всем мире с долей выше 90%.

#в стране и мире #поисковики #Google #снижение #трафик
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