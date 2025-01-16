Впервые с 2015 года в мире зафиксировали снижение доли поиска Google

В мире впервые за последние девять лет зафиксировали снижение доли поисковика Google. Соответствующие данные опубликованы на портале Statcounter.

Уточняется, что с 2015 года показатель снизился приблизительно до 89%. В то же время в России, доля американского поисковика составила 24,4% и продолжает снижаться.

По данным портала, потерянный поисковой трафик постепенно перераспределяется между «Яндексом», Bing и Yahoo. До этого Google лидировал во всем мире с долей выше 90%.