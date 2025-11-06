МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Китайские астронавты застряли в космосе из-за поломок на корабле

Инцидент произошел после столкновения корабля с космическим мусором.
Константин Денисов 2025-11-06 19:40:36
© Фото: Guo Zhongzheng, XinHua, Globallookpress

Китайские астронавты не могут вернуться на Землю из-за неисправности корабля. Об этом сообщает aif.ru.

В результате столкновения корабля с космическим мусором оказалась повреждена капсула, в которой астронавты должны были вернуться на Землю. Экипаж опасается использовать ее для полета.

Трое китайских астронавтов находятся на станции «Таньгун» с апреля. Их должны были сменить 31 октября. Теперь им придется задержаться, чтобы установить характер повреждений  выяснить, смогут ли они добраться до Земли.

Ранее сообщалось о том, что российскому космонавту Олегу Платонову удалось с борта МКС заснять редчайшую комету, которая пролетает на минимальном расстоянии от Земли раз в 1350 лет.

#Китай #в стране и мире #космос #происшествия #астронавты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 