Китайские астронавты застряли в космосе из-за поломок на корабле

Китайские астронавты не могут вернуться на Землю из-за неисправности корабля. Об этом сообщает aif.ru.

В результате столкновения корабля с космическим мусором оказалась повреждена капсула, в которой астронавты должны были вернуться на Землю. Экипаж опасается использовать ее для полета.

Трое китайских астронавтов находятся на станции «Таньгун» с апреля. Их должны были сменить 31 октября. Теперь им придется задержаться, чтобы установить характер повреждений выяснить, смогут ли они добраться до Земли.

