Российский космонавт заснял ярчайшую комету года с борта МКС

Российский космонавт Олег Платонов заснял самую яркую комету года с борта МКС. Видео с небесным телом выложила в своем Telegram-канале корпорация «Роскосмос».

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. 21 октября она прошла на минимальном расстоянии от Земли, которое составило 89 185 647 км.

В большинстве регионов России ее можно наблюдать на небе невооруженным глазом. Больше остальных повезло жителям Сибири и Дальнего востока.

Lemmon пролетает близко к Земле раз в 1350 лет. В последний раз ее могли видеть в VII веке.