В Новосибирске лиса напала на женщину и погибла после схватки с собакой

Внешних признаков бешенства у животного не было.
Дима Иванов 2025-11-06 19:19:07
© Фото: Wolfram Steinberg, dpa, Globallookpress © Видео: akatujski, Telegram

В Новосибирске дикая лиса атаковала местную жительницу. После инцидента животное вступило в схватку с собакой и было найдено мертвым на территории промышленной зоны, сообщили 360.ru в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, тело лисы обнаружил инспектор около 14:30 по местному времени (10:30 по Москве). Тушу передали в региональное управление ветеринарии для исследования на наличие инфекций, в том числе бешенства. Внешне признаки бешенства не замечены, но окончательный вердикт даст экспертиза. Владельца собаки, возможно, участвовавшей в драке, уведомили для проверки ее здоровья.

В министерстве уточнили, что подробностей о пострадавшей женщине не разглашают, а причина гибели лисы пока не установлена - она могла погибнуть от укусов, удара или падения. Жители города просят быть бдительными при встрече с дикими животными и сообщать о подозрительных случаях.

Ранее в Курильске Сахалинской области местные жители заметили крупного медведя, пробежавшего по центру города. Рано утром хищник появился рядом с банком, где в светлое время суток всегда многолюдно. Затем он направился в сторону частного жилого массива.

#в стране и мире #Новосибирск #Дикие животные #лиса
