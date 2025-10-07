Огромный медведь пробежал по центру Курильска

Крупного медведя, который пробежал по центру города, заметили жители Курильска в Сахалинской области. Рано утром хищник появился рядом с банком, где в дневное время много людей. А затем направился в сторону частного сектора.

По информации администрации Курильского муниципального округа, медведь, вероятно, ушел в сторону леса.

Местных жителей попросили держаться подальше от зверя и воздержаться от фото- и видеосъемки. В случае столкновения с медведем власти советуют вести себя спокойно, медленно отходить и не пытаться бежать.

Осенью на Дальнем Востоке произошло несколько случаев нападений медведей на человека. Зоолог и охотовед Михаил Кречмар в беседе со «Звездой» назвал причины такого поведения - по его словам, все дело в росте популяции хищников по всей стране.