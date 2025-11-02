Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Теперь аферисты звонят своим жертвам и представляются бухгалтером. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

По данным МВД, звонят якобы бухгалтеры и сообщают о положенной выплате. Затем они называют время записи и номер кабинета, после говорят о невозможности осуществить процедуру в дистанционном формате. Разговор заканчивается тем, что мошенники просят продиктовать паспортные данные для «оформления пропуска».

Аферисты действуют профессионально. К беседе присоединяется «представитель правоохранительных органов» и рассказывает о выдуманной ппроблеме, например, «утечка данных» или «финансирование террористов». В ходе телефонного разговора мошенники также узнают код авторизации или одноразовый пароль для доступа к личному кабинету жертвы.

Ранее мошенники начали похищать деньги, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. Злоумышленники размещают в мессенджере Telegram объявления о возможности подзаработать на маркетплейсах. В них аферисты предлагают выполнять задачи за вознаграждение. После россиян просят перевести деньги и пропадают.