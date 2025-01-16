Эксперт рассказал, на что обращать внимание, чтобы не провалиться под лед

Снег на льду может создать ложное впечатление, что тот или иной ледяной участок безопасен для прохода. Однако это далеко не единственный фактор, на который следует обратить внимание. О том, как минимизировать шансы провалиться под лед, рассказал в беседе с Life доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

По словам эксперта, снег, несмотря на то что способствует замедлению замерзания воды, на самом деле делает лед более хрупким. Особенно нужно проявлять осторожность возле плотин, мостов и в местах впадения притоков, где вода может быть теплее, а лед - тоньше.

Кроме того, необходимо понимать, что минимальная безопасная толщина льда для прохода одного человека должна быть не менее 10 сантиметров, а для группы людей - 20. Прежде чем выходить на лед, поверхность следует простучать - если звук глухой или появляются трещины, от поверхности лучше отойти.

Инциденты, когда кто-то проваливается под лед по неосторожности, случаются нередко. Так, 3 января двое конькобежцев провалились под лед на озере Байкал.