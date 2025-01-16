В РСА объяснили изменение стоимости ОСАГО с 27 января

Расширение тарифного коридора по ОСАГО позволит страховщикам снижать тарифы для аккуратных водителей и повышать их для рисковых клиентов. Это позволит сделать расчет страховой премии более точным, рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

«Банк России традиционно расширил тарифный коридор в обе стороны. Это позволит страховщикам делать еще более точные "настройки" при расчете страховой премии конкретному клиенту», - цитирует RT собеседника.

В РСА пояснили, что последние изменения коснулись как базовых ставок страховых тарифов для некоторых категорий транспорта, так и отдельных коэффициентов. Например, в ряде территорий поменялись КТ (территориальные коэффициенты). Так, в некоторых крупных городах они снизились, что позволит автовладельцам приобретать ОСАГО несколько дешевле.

Кроме того, в силу вступит корректировка подходов по страхованию мотоциклов. Для них произойдет расширение в обе стороны границ тарифного коридора по ОСАГО на 20%. Также у мотоциклов будут учитываться индивидуальные «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст - стаж».

В Российском союзе автостраховщиков также рассказали, что Центробанк периодически анализирует большие массивы статистических данных по полисам ОСАГО. После этого регулятор корректирует базовые ставки и конкретные коэффициенты.

Напомним, границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются с 27 января в обе стороны на 11,57% для троллейбусов, трамваев и автобусов и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т и ниже.

Ранее Министерство внутренних дел РФ исключило требование об ОСАГО при постановке авто на учет. С водителя снимается обязанность предъявлять полис. Это изменение вступит в силу с 1 марта 2025 года.