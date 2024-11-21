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МВД исключило требование об ОСАГО при постановке авто на учет

Изменения об отмене требования полиса ОСАГО вступят в силу 1 марта 2025 года.
Марина Крижановская 2024-11-21 18:53:44
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, предусматривающий изменения при постановке автомобиля на учет. Теперь с водителя снимается обязанность при этом предъявлять полис ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проектом приказа из Административного регламента исключаются требования о представлении, при проведении регистрационных действий, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», - заявили в министерстве.

Поясняется, что основанием для этого проекта стали федеральный закон и постановления правительства РФ. В свою очередь, это потребовало приведения действующих нормативных правовых актов министерства об оказании государственных услуг по регистрации авто в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года.

В июне сообщалось, что Госдума уберет ОСАГО из списка необходимых документов для регистрации автомобиля. Говорилось, что этот полис перестанет быть обязательным как во время постановки авто на государственный учет, так и для регистрации по случаю смены автовладельца.

#в стране и мире #МВД РФ #отмена #полис ОСАГО
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