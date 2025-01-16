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Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия

В новый список вошли 24 объекта, расположенные в 29 странах, включая спутник Земли.
Игнат Далакян 2025-01-16 18:07:06
© Фото: IMAGORene Traut, www.imago-images.de, Global Look Press

Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Это следует из пресс-релиза на сайте организации.

В новый список вошли 24 объекта, которые расположены в 29 странах, а также спутник Земли. В текущем году в перечне оказались места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы.

По словам генерального директора WMF Бенедикт де Монтло, включение Луны в список уязвимых культурных объектов необходимо для признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами нашей планеты. Особую ценность, как отметила де Монтло, представляют видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на небесном теле с посланиями глав мировых стран.

В список WMF также попали такие объекты, как историческая городская застройка Газы, которая была разрушена в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, древний турецкий город Антакья, пострадавший при землетрясении в 2023 году, система горных дорог в Андах, проложенная индейскими цивилизациями тысячи лет назад, и другие объекты культурного наследия.

Ранее повреждения получили объекты культурного наследия в городе Рыльск в Курской области. Это произошло в результате атаки ВСУ на российский регион.

#в стране и мире #Луна #объекты культурного наследия #Всемирный фонд памятников #WMF
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