Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в ежегодный список мировых объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Это следует из пресс-релиза на сайте организации.

В новый список вошли 24 объекта, которые расположены в 29 странах, а также спутник Земли. В текущем году в перечне оказались места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы.

По словам генерального директора WMF Бенедикт де Монтло, включение Луны в список уязвимых культурных объектов необходимо для признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами нашей планеты. Особую ценность, как отметила де Монтло, представляют видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на небесном теле с посланиями глав мировых стран.

В список WMF также попали такие объекты, как историческая городская застройка Газы, которая была разрушена в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, древний турецкий город Антакья, пострадавший при землетрясении в 2023 году, система горных дорог в Андах, проложенная индейскими цивилизациями тысячи лет назад, и другие объекты культурного наследия.

Ранее повреждения получили объекты культурного наследия в городе Рыльск в Курской области. Это произошло в результате атаки ВСУ на российский регион.