В Рыльске 17 объектов культурного наследия пострадали от удара ВСУ

В Рыльске 17 объектов культурного наследия получили повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что количество поврежденных зданий выяснилось по итогам вчерашнего объезда города соответствующей комиссией. Таким образом, киевский режим стремится не только уничтожить мирных жителей региона, но и историческую память.

«В их числе - и три православных храма, включая один из самых знаковых и почитаемых в регионе "Церковь Успения" 1811 года постройки, памятник архитектуры федерального значения», - говорится в заявлении Хинштейна.

Напомним, что в пятницу, 20 декабря, украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску. В результате погибли шесть мирных жителей.