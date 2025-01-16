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Пятнистая змея незаконно «заселилась» в московскую гостиницу

Уточняется, что никто из посетителей отеля не пострадал. Спасателям удалось успешно изолировать рептилию, не навредив ей.
Глеб Владовский 2025-01-16 18:13:30
© Фото: DGONews Telegram

В одном из помещений московской гостиницы обнаружили пятнистую змею. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам менеджера отеля, она осматривала один из номеров, из которого выселились гости. Когда она впервые увидела змею, то подумала, что это мог быть муляж, но, как оказалось, рептилия была реальной.

«Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что... Открыла, смотрю, ведро подняла - а там змея лежит», - приводит ее слова 360.ru.

Прибывшие на место происшествия спасатели аккуратно изолировали от постояльцев животное, которое, как оказалось, является императорским удавом. Отмечается, что рептилия длиной в 50-60 сантиметров или кто-либо из персонала и жильцов не пострадал.

#Москва #в стране и мире #отель #гостиница #змея #императорский удав
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