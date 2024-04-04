Герпетолог Титов рассказал, чем опасны «остывшие» гадюки

Встреча с проснувшейся гадюкой в подмосковном лесу может закончиться трагедией, если не соблюдать элементарных мер предосторожности. Об этом «Звезде» рассказал герпетолог Игорь Титов. В норме змеи не ищут встречи с людьми и стараются спрятаться от них. Шанс быть укушенным повышается из-за собственной невнимательности, уточнил эксперт.

«Сейчас весна, колебания температур. Если вы находитесь на природе, то будьте внимательными, чтобы не наступит на змею. Вы можете на вялую, остывшую змею наступить. На низкой температуре гадюка может быть не очень активна и не среагирует на ваши шаги», - рассказал Титов.

Отправляясь в лес, нужно подбирать специальную обувь, рекомендовал эксперт. Идеальный вариант - прочные высокие сапоги, прокусить которые змея не сможет. При себе лучше иметь минимальную аптечку.

«Если вы собираетесь в лес, где встреча с гадюкой вероятна, то лучше иметь при себе антигистаминный препарат. Это то, что вас спасет от аллергического шока. Яд действует в зависимости от массы тела человека. Если укусили ребенка, то это достаточно опасный случай. Нужно моментально брать его и везти в больницу. Взрослый будет переносить укус в зависимости от наличия аллергических реакций. Если их нет, то все может закончиться опухолью, головокружением и тошнотой», - уточнил герпетолог.

Если змея все-таки укусила, то не следует паниковать. Лишние движения только способствуют распространению яда с кровотоком. Необходимо свести к минимуму передвижения. Лучше сесть в машину и попросить, чтобы вас довезли до ближайшей больницы, посоветовал эксперт по изучению змей.