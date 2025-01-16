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Захарова вспомнила песню Николаева, комментируя диалог с США по Украине

Вопрос о документе с предложениями к США в контексте украинского конфликта напомнил Захаровой песню «Пять причин» народного артиста России Игоря Николаева.
Игнат Далакян 2025-01-16 17:40:58
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к Вашингтону в контексте конфликта вокруг Украины, строками из песни народного артиста РФ Игоря Николаева «Пять причин».

Дипломат на брифинге заявила, что вопрос журналиста напомнил ей известную песню российского композитора.

«"Первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ», - цитирует ТАСС Захарову.

Также она отметила, что летом прошлого года президент РФ Владимир Путин озвучил российские подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины. В июне 2024 года глава государства, выступая перед руководством российского внешнеполитического ведомства, назвал четыре условия урегулирования конфликта. Среди них - вывод войск ВСУ из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс.

Ранее издание Financial Times писало, что администрация избранного президента США Дональда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине. Из материала следует, что Вашингтон будет помогать Киеву и после инаугурации нового главы Белого дома.

#в стране и мире #Мария Захарова #игорь николаев #«Пять причин»
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