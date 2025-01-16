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Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова заключили под стражу

Рамазана Падиева заключили под стражу до 17 февраля.
Игнат Далакян 2025-01-16 15:41:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новый фигурант дела об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова заключен под стражу до 17 февраля. Об этом сообщил корреспондент «Звезды». Заседание прошло в закрытом режиме без журналистов.

Следствие считает, что Рамазан Падиев арендовал комнату в подмосковном хостеле для исполнителя теракта и передавал ему деньги от украинских спецслужб.

Ранее по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова появились новые фигуранты. В СК России сообщили, что установлена причастность к совершению теракта Рамазана Падиева и Батухана Точиева. По данным ведомства, они обеспечили исполнителя преступления жильем в Подмосковье.

Напомним, Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря. Произошел взрыв на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

#Теракт #игорь кириллов #убийство #арест #Начальник войск РХБЗ
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