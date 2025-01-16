Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова заключили под стражу

Новый фигурант дела об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова заключен под стражу до 17 февраля. Об этом сообщил корреспондент «Звезды». Заседание прошло в закрытом режиме без журналистов.

Следствие считает, что Рамазан Падиев арендовал комнату в подмосковном хостеле для исполнителя теракта и передавал ему деньги от украинских спецслужб.

Ранее по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова появились новые фигуранты. В СК России сообщили, что установлена причастность к совершению теракта Рамазана Падиева и Батухана Точиева. По данным ведомства, они обеспечили исполнителя преступления жильем в Подмосковье.

Напомним, Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря. Произошел взрыв на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.