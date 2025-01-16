Меры антитеррористической безопасности усилили в школах Подмосковья

В подмосковных образовательных учреждениях усилили меры антитеррористической безопасности после происшествия в Реутове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство образования.

В ведомстве отметили, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело.

«Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», - цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, что подростку, который планировал напасть на школу в Реутове, предъявили обвинение по статье «Участие в террористической организации». По предварительным данным, он участвовал в переписке в экстремистских тематических группах.