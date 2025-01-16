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Меры антитеррористической безопасности усилили в школах Подмосковья

Напомним, что подросток планировал совершить теракт на территории одной из школ Реутова. Ему предъявили обвинение по статье «Участие в террористической организации».
Глеб Владовский 2025-01-16 16:01:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В подмосковных образовательных учреждениях усилили меры антитеррористической безопасности после происшествия в Реутове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство образования.

В ведомстве отметили, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело.

«Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», - цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, что подростку, который планировал напасть на школу в Реутове, предъявили обвинение по статье «Участие в террористической организации». По предварительным данным, он участвовал в переписке в экстремистских тематических группах.

#Подмосковье #Реутов #меры безопасности #Минобразования #подмосковные школы
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