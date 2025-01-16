Готовившему нападение на школу в Реутове подростку предъявили обвинение

Подростку, который планировал напасть на школу в Реутове, предъявили обвинение по статье «Участие в террористической организации». Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По информации источника RT, 16-летний юноша учился в школе №1. Он увлекался движением «Колумбайн»* (признано террористическим и запрещено в России).

Накануне российские силовики предотвратили нападение на школьников. Был задержан учащийся 10-го класса средней школы Руслан. По предварительным данным, он участвовал в переписке в экстремистских тематических группах.

Известно, что для совершения нападения на школу подросток обзавелся несколькими ножами. При обыске у него дома было обнаружено три единицы холодного оружия. Кроме того, силовики изъяли мобильный телефон, четыре тетради с личными записями, черные перчатки и пенал.

На допросе школьник признался, что был участником тематических сообществ, пропагандирующих насилие. Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Сегодня в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения.

* «Колумбайн» - террористическое движение, запрещенное на территории Российской Федерации.