Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию. Слова главы государства приводит БелТА.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пообещал гражданам Украины и их семьям аналогичные условия с белорусами в вопросах образования и здравоохранения. Свое заявление Лукашенко сделал, открывая мост через реку Припять.

Ранее президент Белоруссии предрек исчезновение Украины в случае продолжения боев. По его мнению, она должна быть мирной и процветающей страной.