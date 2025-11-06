МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию

Президент пообещал соседям такие же условия, как и гражданам своей страны.
Константин Денисов 2025-11-06 14:53:50
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию. Слова главы государства приводит БелТА.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер пообещал гражданам Украины и их семьям аналогичные условия с белорусами в вопросах образования и здравоохранения. Свое заявление Лукашенко сделал, открывая мост через реку Припять.

Ранее президент Белоруссии предрек исчезновение Украины в случае продолжения боев. По его мнению, она должна быть мирной и процветающей страной.

