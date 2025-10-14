Лукашенко предрек исчезновение Украины в случае продолжения боев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может исчезнуть как суверенное независимое государство, если военные действия не будут остановлены. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что если США видят роль Минска в урегулировании украинского кризиса, то белорусская сторона готова поспособствовать миру. По данным агентства БелТА, в вопросе мирного урегулирования главным является сохранение Украины как независимого государства. Эта страна должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться, как и другие государства.

«Мы о своей позиции заявили - мир и только мир», - отметил белорусский глава.

Ранее, говоря о переговорах по Украине, лидер Белоруссии подчеркнул, что они должны пройти где угодно - «хоть на Луне», лишь бы был результат. По словам Лукашенко, западные лидеры любят делать громкие заявления о том, что хотели бы встретиться с Путиным, но ничего для этого не делают.