В Британии у бизнесмена изъяли скелеты динозавров по делу об отмывании денег

Предпринимателя из Сингапура подозревают в отмывании 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Глеб Владовский 2025-11-06 14:18:32
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Британский суд постановил конфисковать у бизнесмена скелеты динозавров в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщила газета The Times.

Как сообщает издание, предпринимателя из Сингапура Су Бинхая подозревают в отмывании особо крупной суммы денег.

«Окаменелые останки трех динозавров... были изъяты в соответствии с законом о доходах от преступной деятельности у бизнесмена, связанного с предполагаемым делом об отмывании 2,5 млрд фунтов стерлингов», - говорится в материале.

Уточняется, что купленные останки динозавров датируются поздним юрским периодом (145-157 млн лет назад). Кроме того, у предпринимателя конфисковали 11 произведений искусства из Китая и девять элитных апартаментов в Лондоне.

Какие-либо конкретные обвинения в адрес предпринимателя суд не озвучил. В то же время сообщалось о том, что Су Бинхай находится под следствием в Сингапуре по делу о мошенничестве на 3 млрд долларов.

#Великобритания #Отмывание денег #суд #динозавры #бизнесмен #скелеты #конфискация
