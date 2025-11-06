МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков посоветовал НАТО прислушиваться к словам Путина

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в альянсе говорят, что не понимают Москву.
Глеб Владовский 2025-11-06 13:58:34
© Фото: Anna Ross, dpa, Globallookpress

НАТО следует прислушиваться к тому, что говорит президент РФ Владимир Путин. С таким призывом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию. А с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться - поймете», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что западные СМИ, комментируя недавно прошедшее заседание Совбеза России, излишне эмоционально реагируют на происходящее, даже несмотря на четкие разъяснения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что давно перестал обращать внимание на выступления Путина.

