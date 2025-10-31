МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат призвала к профессиональным дискуссиям о 12-летнем обучении

По словам Екатерины Харченко, нужно провести обсуждения прежде всего в самих школах.
Владимир Рубанов 2025-10-31 15:12:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Требуется более масштабное обсуждение предложения о 12-летнем обучении в школах «на земле». Такое мнение в разговоре со «Звездой высказала зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

По ее мнению, нужно провести дискуссии в регионах, среди учителей, родительского сообщества, самих обучающихся, экспертов, ученых, с привлечением Российской академии образования и специалистов, которые много лет проработали в системе общего образования. Дисбалансы на рынке труда, в том числе нехватка специалистов, не позволяют удлинять образовательные траектории подрастающего поколения, подчеркнула Харченко.

«Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы дети с 6 лет могли пойти в первый класс. Главное, считаю как мама, как политик, это здоровье наших детей. И, скорее всего, найдутся специалисты, психологи, педиатры и другие врачи, которые скажут о том, что в шесть лет ребенок не всегда готов к тому, чтобы сидеть за партой в первом классе», - сказала депутат.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил ранее, что страна готова перейти на 12-летнее школьное образование. Он отметил, что снижение числа первоклассников не должно привести к сокращению учителей. По его мнению, переход на 12-летнее обучение поможет сохранить учительские кадры и даст выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

Гриб также подчеркнул, что фактически 12-летнее образование уже существует в России. По его мнению, последний год в детских садах можно считать подготовительным к школе, или «нулевым классом». Это особенно актуально для крупных городов, где есть возможность организовать такие программы.

Председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Наталья Кравченко заявила, что 12-летнее школьное образование не является универсальным решением. Она подчеркнула, что важнее уделять внимание методикам обучения и содержанию учебной программы.

