Дроноводы группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» нанесли удары по целям в районе населенного пункта Успеновка в Запорожской области, сорвав попытку ротации на линии боевого соприкосновения. Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки были выявлены маршруты переброски живой силы и военной техники противника в лесопосадках. После уточнения координат операторы нанесли точечные удары по целям.

В результате были уничтожены несколько автомобилей с личным составом, а также танк и автомобиль с буксируемой гаубицей вместе с расчетом. Отмечается, что в ходе боевой работы дроноводы применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Накануне Минобороны России сообщило, что FPV-дроны поразили минометные расчеты и технику ВСУ под Успеновкой. В частности, в тот раз удалось уничтожить пикап, на котором противник осуществлял подвоз боеприпасов и ротацию живой силы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.