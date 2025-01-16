Во время недавней попытки контрнаступления ВСУ на хутор Бердин российские бойцы штурмовали частный сектор поселка Новосотненский, где укрывался противник. Сохранилось видео с нашлемной камеры штурмовика с позывным Шкипер. На записи видны последствия зачистки села.

«Они отрезали нас от наших ребят. Мы провели ночь, и на утро приняли решение, что дальше сидеть там нельзя, потому что их больше. Решили потихоньку на них накатывать и зачищать», - говорит Шкипер.

Сказалась грамотная тактическая подготовка - всегда быть на шаг впереди врага. Военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки. Разведчики батальона «Питерский» - бойцы опытные. За плечами Попасная, Бахмут, в Курской области находятся с первых дней прорыва ВСУ. Важна не только боевая подготовка, но физическая выносливость. Разведчики, как и штурмовики - стальные люди.

«Противник не ожидал, что мы будем прыгать, и мы прыгнули настолько быстро, что их артиллерия не успела по нам словиться. Было тяжело, мы прятались, но отработали и прошли дальше. Если в Бахмуте мы соприкасались лоб в лоб, и мы выигрывали намного быстрее, то тут у нас война больше идет с техникой», - объясняет командир разведгруппы батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Фьюз.

У бойца с позывным Кирож в Великую Отечественную один дед воевал снайпером, другой в пехоте. Над своим выбором внук победителей долго не раздумывал.

«Я контракт заключил месяц назад, до этого в 2023 году с командиром был в Бахмуте, где был в штурмовиках. Тогда такое оружие было немного недоступно. Винтовка своя личная, приехал с ней», - делится снайпер разведгруппы батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Кирож.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области. Артиллеристы применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.