МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Града» поддержал огнем штурмовиков в районе Великой Новоселки

Реактивные системы залпового огня появляются на позициях неожиданно, наносят удар по врагу, накрывая огнем огромные площади.
Олег Калинобродский 2025-01-11 10:17:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты РСЗО «Град» поддерживают продвижение нашей пехоты в районе Великой Новоселки. Они уничтожают технику и живую силу противника на большой площади. Несмотря на внушительные габариты - РСЗО сконструирована на базе «Урала» и передвигается довольно быстро, а главное - по любому бездорожью. Скорость и маневренность играют важную роль, чтобы уйти от ответного удара.

Шансов убежать или скрыться у боевиков нет. «Град» одним своим залпом из сорока реактивных снарядов может накрыть площадь больше 14 гектаров.

«Направление у нас - Времевский выступ. Отрабатывали по пехоте. Пришла команда выехать, срочно поддержать нашу пехоту. Выехали, отработали, все хорошо. Была ротация у противника и как бы отработали», - рассказал водитель-заряжающий РСЗО «Град» с позывным Тамир.

Тамир в зоне спецоперации с самого ее начала. Работал практически на всех направлениях. Сегодня он в составе расчета РСЗО помогает освобождать Великую Новоселку.

«Раньше враг подтянулся так хорошо, ну а сейчас видно, что они сдаются, все равно сил у них мало», - отметил Тамир.

Внезапность - главный козырь нашего «Града». Чтобы развернуть пусковую установку нужно всего несколько минут. Основная задача «Града» - поражение живой силы и техники противника на большой площади. Обнаружить цели помогает наша разведка.

По команде расчет РСЗО выдвигается на позиции. На то, чтобы нанести удар у наших бойцов есть около пяти минут. Дольше на одном месте задерживаться нельзя, велик риск раскрытия позиций.

«КБМ приезжал на огневую, отстрелялся. Только отъехал и сразу прилетела кассета. Слава Богу живы, отъехали. Собрали, уехали оттуда», - вспомнил командир РСЗО «Град» с позывным Лис.

Расчет «Града» состоит из трех человек, но на боевое задание могут выезжать по двое. В таком случае водитель одновременно становится и наводчиком. На качестве работы РСЗО это не отражается. Поразить цель на расстоянии до 20 километров не проблема для одной из самых известных в мире реактивных систем залпового огня «Град».

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #РСЗО Град #времевский выступ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 