Расчет «Града» поддержал огнем штурмовиков в районе Великой Новоселки

Расчеты РСЗО «Град» поддерживают продвижение нашей пехоты в районе Великой Новоселки. Они уничтожают технику и живую силу противника на большой площади. Несмотря на внушительные габариты - РСЗО сконструирована на базе «Урала» и передвигается довольно быстро, а главное - по любому бездорожью. Скорость и маневренность играют важную роль, чтобы уйти от ответного удара.

Шансов убежать или скрыться у боевиков нет. «Град» одним своим залпом из сорока реактивных снарядов может накрыть площадь больше 14 гектаров.

«Направление у нас - Времевский выступ. Отрабатывали по пехоте. Пришла команда выехать, срочно поддержать нашу пехоту. Выехали, отработали, все хорошо. Была ротация у противника и как бы отработали», - рассказал водитель-заряжающий РСЗО «Град» с позывным Тамир.

Тамир в зоне спецоперации с самого ее начала. Работал практически на всех направлениях. Сегодня он в составе расчета РСЗО помогает освобождать Великую Новоселку.

«Раньше враг подтянулся так хорошо, ну а сейчас видно, что они сдаются, все равно сил у них мало», - отметил Тамир.

Внезапность - главный козырь нашего «Града». Чтобы развернуть пусковую установку нужно всего несколько минут. Основная задача «Града» - поражение живой силы и техники противника на большой площади. Обнаружить цели помогает наша разведка.

По команде расчет РСЗО выдвигается на позиции. На то, чтобы нанести удар у наших бойцов есть около пяти минут. Дольше на одном месте задерживаться нельзя, велик риск раскрытия позиций.

«КБМ приезжал на огневую, отстрелялся. Только отъехал и сразу прилетела кассета. Слава Богу живы, отъехали. Собрали, уехали оттуда», - вспомнил командир РСЗО «Град» с позывным Лис.

Расчет «Града» состоит из трех человек, но на боевое задание могут выезжать по двое. В таком случае водитель одновременно становится и наводчиком. На качестве работы РСЗО это не отражается. Поразить цель на расстоянии до 20 километров не проблема для одной из самых известных в мире реактивных систем залпового огня «Град».