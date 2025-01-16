Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Белоруссии необходима еще одна атомная электростанция. Об этом в четверг заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, растет потребность в электроэнергии в производственной сфере и среди граждан.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», - цитирует его высказывание агентство БелТА.

Напомним, первая в стране АЭС расположена возле города Островец Гродненской области. Ее возведение началось в 2013 году при помощи РФ. Станция создана по типовому российскому проекту «АЭС-2006».

В ноябре 2023 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев передал Александру Лукашенко символический паспорт АЭС, свидетельствующий о ее готовности. Общая мощность станции составляет 2 400 МВт.