Североатлантический альянс предпринимает активные действия для подготовки к военному противостоянию с Россией. С этой целью европейские члены военного блока стремятся оперативно обеспечить Союзные силы реагирования всеми необходимыми ресурсами. С таким заявлением выступил директор СВР (Службы внешней разведки) Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, который состоялся в узбекистанском Самарканде.

«Видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», - приводит стенограмму его выступления пресс-бюро СВР.

Для этого уже кратно наращиваются объемы выпуска продукции европейского ВПК (военно-промышленного комплекса), добавил Нарышкин. Также проводится отработка мобилизационных действий и идет обработка населения с целью пропаганды «о неизбежной агрессии со стороны Москвы». При этом ставленники американского инвестора и сына Джоржа Сороса Александра готовы предложить своему населению только русофобию и подготовку к конфликту с РФ.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», - резюмировал глава СВР.

Несколькими днями ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии МО России и Белоруссии отметил, что сотрудничество двух стран - ключевой фактор сохранения стабильности в регионе на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО. У границ с Россией и Белоруссией сосредоточены около 60 тысяч военнослужащих стран Североатлантического альянса.