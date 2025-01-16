Договор «столетнего сотрудничества», который собираются подписать лидеры Великобритании и Украины, - это лишь попытка поддержать моральный дух Зеленского перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США. Паникующего главу киевского режима Соединенное Королевство пытается успокоить ничего не значащим документом с громким названием. Об этом «Звезде» заявил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить. Само название "столетнее партнерство" напоминает маркетинговый ход. Это, скорее всего, указывает на истинную цель визита - британцы хотят морально поддержать Зеленского, сидящего на измене в период пересменки в Белом доме», - заявил эксперт.

Глава киевского режима не знает, как будут выстраиваться его отношения с Дональдом Трампом. Задача Британии - поддерживать Зеленского в рабочем состоянии, так как Трамп фактически «передал» Украину под контроль властей Королевства.

«В целом Украина британцам не нужна, за исключением тех британских крупных компаний, которые успели скупить на Украине землю, объекты промышленности, к которым сейчас подступают российские Вооруженные силы. Этот фактор, конечно, беспокоит владельцев этих активов, которые понимают, что они не сегодня запоры потеряют колоссальные суммы», - заявил Манойло.

Напомним, что утром 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где готовится к подписанию договор «столетнего сотрудничества». Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.