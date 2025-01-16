МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: «столетний договор» с Украиной нужен Британии для защиты своих денег

По словам эксперта, Соединенное Королевство хочет поддержать главу киевского режима, который поддался панике, не зная, как строить отношения с Трампом.
Алексей Курильченко 2025-01-16 11:38:40
© Фото: Fred Duval, Keystone Press Agency © Видео: ТРК «Звезда»

Договор «столетнего сотрудничества», который собираются подписать лидеры Великобритании и Украины, - это лишь попытка поддержать моральный дух Зеленского перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США. Паникующего главу киевского режима Соединенное Королевство пытается успокоить ничего не значащим документом с громким названием. Об этом «Звезде» заявил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить. Само название "столетнее партнерство" напоминает маркетинговый ход. Это, скорее всего, указывает на истинную цель визита - британцы хотят морально поддержать Зеленского, сидящего на измене в период пересменки в Белом доме», - заявил эксперт.

Глава киевского режима не знает, как будут выстраиваться его отношения с Дональдом Трампом. Задача Британии - поддерживать Зеленского в рабочем состоянии, так как Трамп фактически «передал» Украину под контроль властей Королевства.

«В целом Украина британцам не нужна, за исключением тех британских крупных компаний, которые успели скупить на Украине землю, объекты промышленности, к которым сейчас подступают российские Вооруженные силы. Этот фактор, конечно, беспокоит владельцев этих активов, которые понимают, что они не сегодня запоры потеряют колоссальные суммы», - заявил Манойло.

Напомним, что утром 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где готовится к подписанию договор «столетнего сотрудничества». Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.

#Украина #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #Великобртания #кир стармер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 