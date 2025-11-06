МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYP: Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

Финансисту предлагали донести на Трампа во время его первого срока президентства.
Глеб Владовский 2025-11-06 10:56:30
© Фото: Uma Sanghvi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Осужденному финансисту Джеффри Эпштейну предлагали выйти на свободу, если он даст показания против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на бывшего сокамерника покойного осужденного.

По словам собеседника издания, такая сделка ему поступила от прокуроров из Нью-Йорка. Эпштейн ему лично рассказал о предложении донести на Трампа, который на тот момент был на первом сроке президентства.

«Если он (Эпштейн. - Прим. ред.) скажет, что Трамп причастен к его преступлениям, он выйдет на свободу. В ходатайстве будет пометка о помиловании», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск опроверг слухи о том, что он посетил остров Эпштейна. По словам предпринимателя, предложение поступило, но он на него не согласился.

#в стране и мире #освобождение #сша #Дональд Трамп #сделка #Джеффри Эпштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 