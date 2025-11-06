NYP: Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

Осужденному финансисту Джеффри Эпштейну предлагали выйти на свободу, если он даст показания против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на бывшего сокамерника покойного осужденного.

По словам собеседника издания, такая сделка ему поступила от прокуроров из Нью-Йорка. Эпштейн ему лично рассказал о предложении донести на Трампа, который на тот момент был на первом сроке президентства.

«Если он (Эпштейн. - Прим. ред.) скажет, что Трамп причастен к его преступлениям, он выйдет на свободу. В ходатайстве будет пометка о помиловании», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск опроверг слухи о том, что он посетил остров Эпштейна. По словам предпринимателя, предложение поступило, но он на него не согласился.