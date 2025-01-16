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Дроновод раскрыл, что беспилотники могут распознавать номера машин ВСУ

ZALA - беспилотники с высокой степенью разрешения. Такие дроны могут распознавать лица и автомобильные номера.
Олег Калинобродский 2025-01-16 11:18:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разведывательный беспилотник ZALA оснащен качественной камерой, способной распознавать номера автомобилей противника, рассказал корреспонденту «Звезды» Олегу Калинобродскому оператор БПЛА с позывным Близнец.

«В зависимости от высоты, можно разглядеть даже номера автомобиля. Что делает противник в опорнике, тоже можно разглядеть очень хорошо», - поделился он.

Разведка с помощью таких БПЛА напоминает скорее охоту. Контроль «хищной птицы» в руках оператора - в пункте управления. Для врага наш беспилотник практически незаметен. Летит бесшумно и высоко. ZALA - незаменимое средство разведки и корректировки огня. Вражеская пехота, артиллерия, средства ПВО и даже беспилотники незамеченными не останутся.

Сегодня наши бойцы на Южно-Донецком направлении ведут бои за поселок Времевка. Его освобождение позволит зайти в Великую Новоселку с юго-запада. В числе тех, кто работает на этом направлении - командир группы БПЛА подразделения группировки войск «Восток» с позывным Техник. На СВО с самого начала, был в составе разведывательного подразделения. Получил несколько ранений, одно из них - освобождая Угледар. Награжден медалью «За храбрость» и орденом Мужества. Зону спецоперации покидать и не думал. Разведка - по-прежнему его основная задача, только теперь с воздуха.

«Всегда все разное, каждый полет - всегда разная обстановка, по одному и тому же маршруту никогда уже не выполнить одну и ту же задачу, даже похожую. Приходится искать какие-то новые пути и способы решения для выполнения», - делится Техник.

Наши штурмовые подразделения знают, что они под надежной защитой. Опыт Техника позволяет нашим ребятам эффективно продвигаться вперед. Наш беспилотник относительно прост в управлении, а камера оснащена автонаведением. Если цель обнаружена, скрыться из виду врагу вряд ли удастся. Даже РЭБ не помеха, в случае потери связи беспилотник продолжает запись видео в автоматическом режиме, а после возвращается на место.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотник #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #ZALA
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