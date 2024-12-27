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Расчет БПЛА «ZALA» помог уничтожить польскую САУ Krab в зоне СВО

Операторы дронов постоянно фиксируют расположения украинских военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, перемещение пехоты и боевой техники ВСУ.
2024-12-27 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет разведывательного БПЛА «ZALA» группировки войск «Запад» помог военнослужащим-артиллеристам обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ в зоне СВО. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

Операторы дронов сначала обнаружили огневую позицию ВСУ. Ее координаты были переданы расчетам дальнобойной ствольной артиллерии. И, при постоянной корректировке с беспилотника, российские военнослужащие нанесли удар, в результате которого 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства была уничтожена.

Операторы дронов также постоянно фиксируют расположения украинских военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, ротации пехоты и боевой техники ВСУ.

«У данных беспилотников очень хороший зум и HD-камера. Наблюдали и американскую гаубицу М777, "Леопарды", САУ Krab. Чуть ли не ежедневно поражается по 1-2 единицы техники НАТО», - рассказал оператор дронов с позывным Барс.

При помощи разведывательного беспилотника ZALA можно постоянно наблюдать за местностью. Он может работать даже при сложных погодных условиях за счет мощного двигателя и современной системы контроля, добавили в оборонном ведомстве. 

Ранее МО РФ опубликовало видео уничтожения с помощью беспилотников танка ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Операторы запустили два квадрокоптера со сбросами. Первый сбросил гранату Ф-1 на крышу, чтобы пробить защитный «мангал». Второй - отправил зажигательный боеприпас в люк.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #беспилотник #спецоперация #оператор #САУ «Краб»
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