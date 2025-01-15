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ВС РФ нанесли удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило, что цель удара была достигнута. Поражены все назначенные объекты.
2025-01-15 12:16:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня утром ВС России нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе группового удара все объекты были поражены.

Также ведомство отчиталось об освобождении Украинки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 560 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка Leopard, четырех боевых бронированных машин, шести автомобилей и шести артиллерийских орудий.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили Нескучное и Терны в ДНР. Первый населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток», второй - подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #газо-энергетическая инфраструктура
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