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Власти Львова решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова

Чиновники разрешили перенос мемориального комплекса «Холм Славы».
Сергей Лебедев 2025-01-15 08:46:40
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Власти города Львов решили перенести мемориальный комплекс «Холм Славы» на Голосковское кладбище. В ходе работ планируется эксгумировать останки советских воинов, в том числе легендарного разведчика Николая Кузнецова, сообщают украинские СМИ.

Перенос комплекса в минувший вторник одобрил исполнительный комитет городского совета. В конце прошлого года соответствующее разрешение на работы предоставило Министерство культуры Украины.

Напомним, в июле позапрошлого года во Львове неизвестные пытались украсть останки Николая Кузнецова. А в 2019-м злоумышленники похитили с надгробной плиты бронзовый барельеф разведчика.

Годом ранее могилу Героя Советского Союза осквернили вандалы, нарисовав желтой краской тризуб.

Николай Кузнецов - советский разведчик, действовавший в немецком тылу под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. С 1942 по 1943 год на захваченной нацистами территории УССР он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

В 1944 году Николай Кузнецов был убит во Львовской области членами Украинской повстанческой армии*.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#николай кузнецов #Львов #Останки #эксгумация #Холм Славы
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