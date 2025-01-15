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Расчеты FPV-дронов уничтожили пулеметную точку и технику ВСУ

Российские военнослужащие сорвали ротацию националистов.
2025-01-15 06:56:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На одном из направлений зоны специальной операции расчеты FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пулеметную точку, скопление живой силы и бронированную технику ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

По словам военнослужащих, для поражения вражеской техники они используют кумулятивные боеприпасы, а для пехоты - осколочные-фугасные.

«Вот подорвали бронемашину заграничного производства. Ее подорвали на ходу», - рассказал старший оператор-сапер.

Он отметил, что таким образом удалось сорвать ротацию националистов. Это обеспечило продвижение пехоты.

Напомним, накануне в МО РФ рассказали, как оператор дрона группировки войск «Север» точным сбросом уничтожил блиндаж с живой силой ВСУ в Харьковской области. Скопление боевиков в лесистой местности зафиксировали в ходе воздушной разведки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #МО РФ #Север #уничтожение
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