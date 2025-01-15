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Комиссия по ценным бумагам США подала иск в суд против Маска

В действиях Илона Маска комиссия по ценным бумагам и биржам США увидела нарушение действующего законодательства о ценных бумагах.
Анастасия Бобылева 2025-01-15 05:44:10
© Фото: CraSH Keystone Press Agency Globallookpress

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в Федеральный суд столичного округа Колумбия иск на предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Как пишет Bloomberg, Маска подозревают в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Речь идет о том, что Маск не раскрыл вовремя информацию о крупной покупке акций Twitter в 2022 году. Из-за этого цены на акции соцсети оказались искусственно заниженными и инвесторы понесли экономический ущерб.

«Поскольку Маск не раскрыл вовремя свою бенефициарную собственность, он смог совершить эти покупки у ничего не подозревающих людей по искусственно заниженным ценам», - рассказали агентству в суде.

Ранее из-за одного из высказываний Маска крупные компании Disney, Apple и IBM, Warner Bros приостановили свои рекламные кампании в соцсети X (бывший Twitter). Миллиардер назвал эти действия шантажом и резко заявил, что его не волнуют компании, которые скрывают свою рекламу.

#в стране и мире #сша #илон маск #акции
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