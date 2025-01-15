Комиссия по ценным бумагам США подала иск в суд против Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в Федеральный суд столичного округа Колумбия иск на предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Как пишет Bloomberg, Маска подозревают в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Речь идет о том, что Маск не раскрыл вовремя информацию о крупной покупке акций Twitter в 2022 году. Из-за этого цены на акции соцсети оказались искусственно заниженными и инвесторы понесли экономический ущерб.

«Поскольку Маск не раскрыл вовремя свою бенефициарную собственность, он смог совершить эти покупки у ничего не подозревающих людей по искусственно заниженным ценам», - рассказали агентству в суде.

Ранее из-за одного из высказываний Маска крупные компании Disney, Apple и IBM, Warner Bros приостановили свои рекламные кампании в соцсети X (бывший Twitter). Миллиардер назвал эти действия шантажом и резко заявил, что его не волнуют компании, которые скрывают свою рекламу.