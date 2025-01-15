Трамп хочет ускорить поставки американского оружия и техники Тайваню

Избранный президент США Дональд Трамп планирует нарастить темпы поставок американского вооружения Тайваню. Об этом рассказал его будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он обратил внимание на то, что Тайвань уже заплатил Штатам за оружие и военную технику, поэтому нужно усиленно работать, чтобы передать их ему.

«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства. И нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти вооружения, передать им то, за что они уже заплатили», - цитирует Уолтца ТАСС.

Ранее стало известно, что Тайвань разместит на севере острова закупленные у США зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства. Планируется, что расчеты ЗРК заступят на дежурство к концу 2025 года.