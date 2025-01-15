Наледь и подтопления: какие последствия принесли «температурные качели» в Ленобласть

Паводок в середине января - как-то так можно назвать аномалию, с которой столкнулись жители Ленинградской области и не только. Сначала подморозило, снегом засыпало и жахнула оттепель. В одном только Кингисеппе затопило почти 40 участков, расположенных в низине на берегу реки Луга. По данным гидрометеопоста, вода поднялась почти на четыре метра.

«В результате образования зажорного явления ниже по течению реки Луга, произошло повышение уровня воды и подтопление приусадебных участков и дороги. Были привлечены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-спасательной службы Ленобласти», - сообщил начальник пожарного-спасательного гарнизона по Кингисеппскому району Анатолий Поташев.

Спасатели дежурят здесь уже несколько суток. Из садоводства эвакуировали шесть человек. Сегодня обстановка стабилизировалась: вода почти ушла, но последствия подтопления оценить легко. На участках остались ледовые торосы и, конечно же, лужи. Они уже не такие глубокие, но вода здесь поднялась больше, чем на метр.

Причиной неожиданного январского паводка стали капризы погоды. Три дня назад Петербург и Ленинградскую область «накрыл» циклон «Чарли». В выходные выпало более 30 см снега, что привело к коллапсу в аэропорту Пулково. После залпового снегопада с минусовой температурой - резкая оттепель, в следствие которой весь регион «поплыл».

«Ситуация осложняется тем, что к нам пришла оттепель и весь этот снег начинает таять, поэтому случаются ситуации, когда не успевают убирать, и подтапливаются какие-то отдельные районы», - пояснил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«Температурные качели» стали причиной образования наледи на крышах домов и тротуарах - типичная и привычная проблема Петербурга. Сложная ситуация и в Мурманской области. После обильных снегопадов и привычных для Заполярья морозов, здесь тоже ждут резкого потепления.

Подобные температурные колебания ожидаются в ближайшие дни на всем Северо-Западе России, что наверняка станет испытанием для коммунальных и аварийно-спасательных служб.