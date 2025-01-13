Циклон «Чарли» оставил без электричества тысячи людей в ряде регионов РФ

Под весом мокрого снега в Псковской области упали почти 1 300 деревьев, в том числе на линии электропередачи. Циклон «Чарли» обрушился на русский северо-запад. Мощные снегопады, которые синоптики называют ливневыми, лишили тысячи людей электричества.

На помощь псковским специалистам прибыли энергетики из соседних регионов. Без света по-прежнему сидят около 15 тысяч человек.

Приблизительно столько же людей остались без электричества и в Ленинградской области. За два дня выпало более половины месячной нормы осадков. Сугробы выросли до 30 сантиметров и выше. Из-за непогоды аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу в воскресенье - утром и днем. Многие по-прежнему не могут улететь. Рейсы постоянно переносят как на прилет, так и на вылет. В администрации аэропорта завили, что работа восстановлена в штатном режиме, но на то, чтобы войти в ритм - нужно время.

«Для обеспечения безопасности полётов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Меры могут влиять на увеличение времени обслуживания», - рассказала директор по наземному обслуживанию аэропорта Пулково Кристина Климентьева.

Пассажиры рейса из Еревана ожидали вылета почти 20 часов. Задерживались самолеты из Сыктывкара, Сочи, Челябинска и других городов. К середине этого дня, отмененными значилось более 20 рейсов, еще более 60 - задержаны. Вылет в Минводы перенесли на сутки: вместо вчерашнего утра самолет вылетит сегодня. Борт в Стамбул вылетел в 19:00, хотя изначально отправка планировалась на 9:30. Пассажирам отбывающим в Челябинск пришлось ждать более 14 часов.

«Я здесь с 6 утра. Просто, я до этого еще не спала. И самое обидное, что рейс постоянно переносят -то на 30 минут, то на 2 часа, то еще на сколько-то», - поделилась пассажирка.

Аномальным теплом накрыло и Нижегородскую область. В минувшие выходные температура поднялась до рекордных +3°, чего не было последние два десятилетия. Но уже сегодня в регион вернулся январь со снегопадом и резким похолоданием. Как следствие - поваленные деревья, оборванные линии электропередачи. В Нижнем Новгороде обледеневшие деревья упали на несколько автомобилей

Резкие температурные перепады удивляют иностранцев в Мурманске. Например, китайские студенты, прибывшие на Кольский полуостров в морозы до -39°C, теперь наблюдают оттепель.

Аномальная зима создает сложности и на Байкале. Есть вероятность, что озеро в этом году не замерзнет. Причем не только на юге, но и на севере. Сейчас лед установился максимум в семи километрах от берега. И это ставит под угрозу открытие знаменитой ледовой переправы между материком и островом Ольхон.

Ранее около 90 авиарейсов были задержаны в аэропорту Пулково из-за непогоды. Сотрудники воздушной гавани Санкт-Петербурга очищали взлетно-посадочную полосу от выпавших осадков.