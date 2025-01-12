Минобороны Польши планирует усилить Северо-Восточный корпус НАТО

Польша стремится расширить число стран, участвующих в Северо-Восточном международном корпусе НАТО, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье глава Минобороны провел брифинг в командовании корпуса. Он отметил, что в командовании Северо-Восточного корпуса в Щецине присутствуют представители более 20 стран.

Варшава хотела бы увеличить их число и планирует провести переговоры с союзниками для расширения участия, сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, этот корпус является стратегически важным для восточного фланга НАТО, и он расположен на одном из самых опасных участков.

Министр добавил, что с конца ноября командование корпусом принял польский генерал.

Северо-Восточный корпус был создан 18 сентября 1999 года, когда в НАТО вступила Польша. Его основали Польша, Дания и Германия. Сейчас это боевой корпус быстрого реагирования военном блоке. В его формировании участвует 21 страна.

Ранее сообщалось, что в крупнейших учениях НАТО 2025 года примут участие более 10 тысяч солдат. Они пройдут с 13 января по 26 февраля в Румынии, Болгарии и Греции.