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Дудаков назвал основной вектор политики США с Рубио на посту госсекретаря

Раньше у сенатора от Флориды была ястребиная позиция по России, но сейчас он корректирует свои взгляды, отметил политолог.
Владимир Рубанов 2024-11-14 17:38:02
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидат на пост госсекретаря США сенатор от Флориды Марко Рубио был оппонентом Дональда Трампа по республиканским праймериз 2016 года, и тот даже придумал ему прозвище Литтл Марко - Маленький Марко. Но на должности в новой администрации избранного президента США Рубио будет работать в рамках его доктрины, рассказал «Звезде» политолог, американист Малек Дудаков.

«Тогда у Марко Рубио была совсем другая позиция и идеология, чем сейчас. После победы Трампа он начал во многом подстраиваться под идеологию трампизма. Сейчас его называют антикитайским и интииранским ястребом, и он таким и является», - считает эксперт.

Раньше у Рубио была ястребиная позиция и по России, но сейчас он корректирует свои взгляды, отметил политолог. В том числе он отказывался голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.

«Утверждение такого персонажа, как Рубио, показывает, что основным вектором внешней политики администрации Трампа будет ближневосточное направление - сдерживание Ирана - и противостояние с Китаем в XXI веке, потому что именно Китай республиканцы видят сейчас своим оппонентом», - рассказал американист.

Республиканцы исходят из того, что им не хватит ресурсов одновременно противостоять России, Китаю и Ирану. И они будут пытаться переложить ответственность за судьбу Украины на плечи европейцев либо как-то  договориться с Москвой о заморозке конфликта, предположил Дудаков.

«В любом случае для них это не является приоритетом. Поэтому открываются определенные возможности для того, чтобы антироссийское единство Запада сводить на нет. Новая администрация будет пытаться перефокусироваться на другие направления, и это означает, что в каких-то аспектах нам будет проще работать», - сказал эксперт.

Сам Рубио выразил надежду, что сможет проводить внешнюю политику Трампа, если его утвердят на посту госсекретаря.

#сша #Дональд Трамп #Госдепартамент США #Внешняя политика #наш эксклюзив #администрация #госсекретарь США #республиканская партия США #Марко Рубио
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